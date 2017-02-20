Александр Хаванов: "В матчах со СКА очень много будет зависеть от вратарей "Витязя"

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов рассказал про расклад сил в матчах 1 раунда плей-офф КХЛ между СКА и "Витязем". По его словам, питецам не стоит недооценивать дебютантов Кубка Гагарина.

- Не стал бы утверждать, что "Витязь" – самый удобный соперник для СКА из всех возможных, - отметил Хаванов. - В плей-офф вообще удобных соперников не бывает. Но учитывая огромный потенциал петербуржцев в нападении, очень много будет зависеть от вратарей "Витязя". Подольчане в нынешнем сезоне показали свою способность играть в обороне эффективно, слаженно и надежно. Но даже при таких действиях соперника СКА создает огромное количество моментов.

Позднее возвращение голкипера Хари Сятери, получившего травму и восстановившего только сейчас, может сказаться. И необязательно негативно. Он отдохнул, восстановился и, может быть, хорошо готов к матчам на вылет, что может сыграть на руку "Витязю".

Не думаю, что подмосковная команда может испугать СКА неожиданным сопротивлением в расчете на то, что команда Знарка надеется сэкономить силы. Армейцы вряд ли настраиваются на короткую серию. "Витязь" исключительно мотивирован хотя бы потому, что впервые играет в кубковом раунде КХЛ. 97 набранных очков нельзя недооценивать, ведь конкуренция в Западной конференции очень высокая. При таком результате на "Востоке" "Витязь" занял бы четвертое-пятое место. (Марат САФИН)