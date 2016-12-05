Александр Хаванов: "Сочи" опустились ниже 8-го места из-за успехов соперников"

Бывший игрок НХЛ и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов выразил мнение, что результаты "Сочи" не связаны с кризисом команды. По его словам, южане опустились ниже восьмого места на "Западе" из-за успехов соперников.

- Вряд ли сочинцы рассчитывали, что им удастся ровно пройти весь сезон. Южане уступили в четырех матчах подряд, причем в трех из них - командам Восточной конференции, не являющихся их прямыми конкурентами за попадание в плей-офф, - сказал Хаванов. - Сейчас в обеих конференциях сложилась очень интересная турнирная ситуация с командами, борющимися за попадание в кубковую восьмерку. Далеко не так стабильно играют "Динамо" и "Йокерит", высоко для себя поднялся "Витязь", поэтому и сочинцам тяжело бороться. Общее положение в таблице не позволяет выдавать неудачные отрезки - практически сразу следует расплата. Пока какие-то выводы делать рано, до развязки еще очень далеко. Именно успех одних и неудачи других команд считаю основной причиной того, что "Сочи" опустился ниже 8-го места, а не игровым кризисом южан. (Марат САФИН)

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