Александр Хаванов: "Самые заметные трансферы – Кареев из "Кузни" в "Нефтехимик" и Налимов из "Адмирала" в "Сибирь"

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов подвел итоги дедлайна по трансферам в КХЛ, а также разобрал игру команд заокеанской лиги, лидирующих в своих конференциях к рождественскому перерыву.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

с Александром ХАВАНОВЫМ

– Отмечу переходы двух вратарей: Кареева из "Кузни" в "Нефтехимик" и Налимова из "Адмирала" в "Сибирь". – подчеркнул Хаванов, говоря о самых заметных трансферах КХЛ. – В день дедлайна довольно часто случаются обмены, которые кажутся невозможными в межсезонье. "Сибирь" пытается решить свою проблему с вратарями, возникшую после травмы Салака.

Когда переходят кандидаты в сборную, это всегда заметно. "Авангард" сделал хорошее приобретение в лице Виталия Меньшикова. Он добавит не только надежности в обороне, но и наглости для острастки соперника, фактора, которого омичам долго не хватало. При том, что "Авангард" и так очень неплохо укомплектован. К примеру, с этим все в порядке у обладателя Кубка Гагарина: Мозякин может играть спокойно, потому что у него в команде есть Осала и Тимкин, которые последят за тем, чтобы его не обижали.

Меньшиков обладает очень важным для настоящего хоккеиста качеством – готовность делать все, чтобы достигать результата. С технической точки зрения любого игрока можно характеризовать как угодно. Но он сам себя характеризует на площадке и в раздевалке. Подчас это не имеет вообще никакого отношения к силе броска, умению кататься и прочему. Не случайно Виталий попался на глаза тренерскому штабу сборной. Такие люди на льду и в раздевалке очень необходимы: они не сдаются никогда и готовы на все ради победы. (Марат САФИН)