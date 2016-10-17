Александр Хаванов: "Отставка Титова – экстренная мера"

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ, ныне телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов выразил мнение, что увольнений с поста главного тренера "Спартака" Германа Титова – попытка спасти сезон со стороны руководства. Он назвал ее экстренной мерой.

– Если сравнивать ситуацию с турнирным положением "Спартака" в прошлом и в нынешнем сезоне, то они абсолютно разные. В прошлом красно-белые только вернулись. У них были ограничены возможности и определенные ожидания, но все, в том числе и руководство, понимали, что попасть в плей-офф с первого же сезона будет исключительно тяжело. При этом она абсолютно реальная, и основные шансы должны были быть использованы в первой половине регулярного чемпионата, когда очень высокая плотность матчей. В данный момент подавляющее число клубов провело больше трети сезона. Дальше матчи будут уже не так часто, у команд будет время на восстановление, и очки станет набирать гораздо сложнее.

Если брать последние 10 игр, когда командой руководил Титов, то в них было одержано всего две победы, причем матчи были не с СКА, "Магниткой" или ЦСКА, а с прямыми конкурентами, с которыми необходимо было набирать очки. Замена тренера – экстренная мера. Складывается ощущение, что это попытка спасти сезон.

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