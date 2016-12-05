Александр Хаванов: "Нефтехимик" играет так, будто ему все равно, что делает соперник"

Бывший игрок НХЛ и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов уверен, что последние успехи "Нефтехимика" связаны с комплексом вещей, которые произошли с командой за последнее время. По его словам, на данный момент нижнекамцы готовы соревноваться с соперником в каждом из компонентов игры.

- Последние успехи нижнекамцев связаны с комплексом вещей, произошедших в последнее время в команде, - сказал Хаванов. - В составе произошли достаточно серьезные изменения, значительные - на тренерском мостике. Если посмотреть их последние игры, то можно убедиться, что они достаточно агрессивным образом тестируют соперников. Игроки "Нефтехимика" готовы соревноваться в абсолютно любом компоненте. Хотите потолкаться - мы будем толкаться, хотите поиграть в хоккей - мы поиграем, хотите помериться спецбригадами - мы готовы и к этому.

Не могу знать, что происходит в раздевалке, но Назарову удалось по-хорошему создать условия, в которых команда готова к любому соперничеству. Хорошей демонстрацией этого была игра с "Торпедо". Как бы ни складывалась игровая ситуация, команда не выключалась ни на секунду. На мой взгляд, в этом есть огромная заслуга тренеров, и это ко всему прочему положительно сказывается на результате. То, что требуется от лидеров (в основном это легионеры), неукоснительно выполняется. Положительно сказались появления в составе Брюле и Столярова.

В свое время мне один из тренеров говорил: "Что бы ни происходило на льду, основная задача - не выключать ноги. Даже иногда можно выключить голову, но только не ноги". И "Нефтехимик" сейчас играет так, что ему в некоторой степени все равно, что делает соперник, главное - постоянное движение и ни на секунду не выключаться из игры. И мы видим, что не каждый соперник нижнекамцев к этому готов. Отсюда же и такая высокая результативность: меньше трех голов они в последнее время не забивают, хотя в начале сезона именно результативность была их основной проблемой. (Марат САФИН)

Полностью интервью с Хавановым