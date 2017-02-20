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Александр Хаванов: "Не соглашусь, что "Салават Юлаев" похож на израненного зверя"

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Капитаны "Салавата Юлаева" Игорь ГРИГОРЕНКО (слева) и "Ак Барса" Александр СВИТОВ примут участие в самой интригующей серии первого раунда Кубка Гагарина.Александр Хаванов. "Удобных соперников в плей-офф не бывает"

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов поделился ожиданиями от матчей 1 раунда плей-офф КХЛ между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым". По его словам, главный тренер уфимцев Игорь Захаркин способен замотивировать команду.

– Не соглашусь с мнением, что "Салават Юлаев" похож на израненного зверя, у которого заканчиваются силы. В прошлом году про них говорили то же самое, – отметил Хаванов. – Конечно, можно сказать, что сезон для уфимцев сложился неудачно, но оценивать выступление в чемпионате все равно будут исключительно по выступлению в плей-офф. Прошлый год показал, что выступление в регулярке имело небольшое значение. Длинная серия поражений, нервная обстановка вокруг команды – все это забудется, если "Салавату" удастся пройти казанцев. И это обстоятельство для уфимцев очень на руку. Захаркин в состоянии мотивировать игроков на самые ответственные матчи, находить слова, настраивать на победы. (Марат САФИН)

 

 

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов рассказал про расклад сил в матчах 1 раунда плей-офф КХЛ между СКА и "Витязем".

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