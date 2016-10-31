Александр Хаванов: "Для "Нефтехимика" еще ничего не потеряно"

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Хаванов, ныне работающий телекомментатором, отметил, что главной задачей нового наставника "Нефтехимика" Андрея Назарова является объединение команды вокруг общей цели. 42-летний россиянин на новой должности заменил Николая Соловьева, подавшего в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:3), который является последним клубом Назарова.

– Главное, почему это произошло, – отсутствие результата, – сказал Хаванов. – Перед сезоном нижнекамцы заметно усилились. Даже у меня были связаны с ними более высокие ожидания – намного более серьезные, чем тот результат, что есть сейчас. Вторая замена тренера по ходу турнира – попытка спасти сезон. Хотя для "Нефтехимика" еще ничего не потеряно – от 8-го места их отделяет всего три очка. Я бы не торопился вычеркивать их из претендентов на попадание в восьмерку: сейчас команду ждет перерыв, и у новых тренеров будет возможность что-то подрихтовать – изменить сочетания игроков, перераспределить роли, подтянуть "физику".

Основная задача Назарова на данный момент – объединить команду общей целью, чтобы игроки начали тянуть лямку в одну сторону. С чего именно он начнет – сказать сложно. Разные тренеры порой делают в подобной ситуации совершенно разные вещи. (Марат САФИН)