Александр Хаванов: "ЦСКА будет очень непросто с "Йокеритом"

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов отметил, что у "Йокерита" есть шансы в борьбе с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ. Однако, по его словам, армейцы безусловные фавориты.

– ЦСКА – единственная команда, добившаяся больше 40 побед за сезон. Рассчитывать на успех в серии с ними мало кто может. Но не будем забывать, что средний уровень игроков "Йокерита" – очень высокий. И поэтому я думаю, что ЦСКА будет очень непросто, даже несмотря на то, что встречаются 1-я и 8-я команды конференции. Ожидаю, что если "Йокерит" не позволит армейцам много атаковать, то может рассчитывать на успех. Но, как бы там ни было, спорить с тем, что у ЦСКА будет преимущество, сложно. (Марат САФИН)