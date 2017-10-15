Александр Хаванов: "Чудинову нужно вспомнить, почему и как он оказался в СКА"

Постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов отметил, что СКА правильно поступил, отдав защитника Максима Чудинова в "Авангард". В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 матчей со средним игровым временем в 14 минут, отметившись 2 передачами при показателе полезности "+4".

- СКА сейчас на ходу. Такие игроки, как Дергачев или Чудинов, не имеют стабильного места в составе, а если и играют, то не получают много игрового времени, - заявил Хаванов. - В составе омичей у защитника будет игровое время и возможность проявить себя – Максиму нужно будет вспомнить, почему и как он оказывался в числе ведущих игроков обороны СКА, регулярно попадал в сборную. Для "Авангарда" это, безусловно, хорошее приобретение. Чудинов по-прежнему способен играть по 25-27 минут, полезно, результативно, никуда не делся и его бросок.

Отметим и СКА, который ведет себя ответственно с точки зрения результатов сборной. Не видя места Чудинова в составе, для того чтобы вернуть его на орбиту сборной, клуб создает ему возможность для этого, отдавая в сильную команду. Руководство петербуржцев не стало за него держаться всеми силами, отправлять через драфт отказов в фарм-клуб, а дает возможность себя проявить. Тем более, что его отдали в Восточную конференцию, чтобы не усиливать конкурентов.

С омичами петербуржцы встретятся только в регулярном чемпионате, а в плей-офф потенциально – только в финале Кубка Гагарина, но это совсем другой уровень соперничества. Так что, на мой взгляд, это очень правильный ход с точки зрения интересов СКА и полезный для национальной команды. Гарантий, что Чудинов вернется на уровень сборной сразу, уже до Нового года – нет. Но возможности для этого защитнику создали. (Марат САФИН)

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