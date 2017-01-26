Александр Гуськов: "Витязь" заслуживает попадания в плей-офф"

Серебряный призер чемпионата мира-2002, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов высказал мнение о том, что "Витязь" своей игрой в регулярном чемпионате КХЛ заслужил попадание в плей-офф. По его словам, слабым местом команды на данный момент является то, что игрокам иногда не хватает исполнительского мастерства.

– Я считаю, "Витязь" заслуживает попадания в плей-офф, – приводит пресс-служба КХЛ слова Гуськова. – Команда хорошо готова физически и должна вытянуть концовку. Мы видим отличную командную игру и тактику, поставленную Валерием Беловым. Каждый игрок занимается своим делом. Единственное, что подводит "Витязь", – это то, что игрокам иногда не хватает исполнительского мастерства. Именно из-за этого команда теряет очки.

После 53 матчей в регулярном чемпионате КХЛ "Витязь" с 83 очками в активе занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Идущий на 8-й позиции "Сочи" отстает от подмосковного клуба на 3 балла.