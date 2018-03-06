Александр Гуськов: "Обилия голов в серии между "Торпедо" и "Локомотивом" ждать не стоит"

Бывший защитник "Локомотива" Александр Гуськов в преддверии третьего матча плей-офф КХЛ против "Торпедо" отметил, что схемы и стратегии игры обеих команд практически одинаковы. Гуськов также добавил, что обилия голов в серии между командами ждать не стоит.

- Две победы команды из Ярославля с минимальным счетом показывают, что команды стараются строго действовать в обороне, и в этой серии нам не стоит ждать такого же количества голов, как у Уфы с Омском, - цитируют "РИА Новости" Гуськова. - "Торпедо" и "Локомотив" минимизируют ошибки, а значит, рассчитывать на выдумки и креатив с их стороны не стоит. Никто не хочет, чтобы его ошибка стала роковой в матче или даже во всей серии.

Схемы и стратегии игры обеих команд практически одинаковы, что неудивительно, с учетом совместной работы тренера "Локомотива" Дмитрия Квартальнова и тренера "Торпедо" Петериса Скудры в прошлом. На первый план в таком случае выходит подбор игроков и их уровень. У "Локомотива" есть отличные легионеры, которые, может, и не всегда играют на максимальном уровне, но в нужный момент включаются. У "Торпедо" я таких игроков не вижу.

Кроме того ярославская молодежь берет на себя игру и решает исход матчей. Доверие со стороны тренера в плей-офф дорого стоит, и ребята стараются отплатить ему за это.