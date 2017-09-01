Александр Гуськов: "Марков не затерялся в КХЛ, а Дитц - новый Даллмэн"

Заслуженный мастер спорта, телевизионный эксперт Александр Гуськов выразил мнение, что Андрей Марков из "Ак Барса" и Даррен Дитц из "Барыса" – лучшие защитники КХЛ в августе. По его словам, новичок казанцев не затерялся в лиге, а Дитц напоминает ему Кевина Даллмэна.

– Выделю Андрея Маркова из "Ак Барса" и Даррена Дитца из "Барыса", – приводит пресс-служба КХЛ слова Гуськова. – Марков приехал из Северной Америки, ему 38 лет, здесь сразу не затерялся и занимается тем, что от него требуется: результативной игрой в созидании. У Андрея просто громадный опыт, он отлично видит площадку, находится в неплохой физической форме. В итоге в четырех стартовых матчах сезона Марков отдал пять результативных передач и забил свой первый гол.

Что касается Даррена Дитца, то это новый Кевин Даллмэн, только помоложе, легче, маневреннее. В игре с "Торпедо" он забросил отличную шайбу, когда обыграл несколько соперников и пролез к воротам. Если от Маркова мы ожидали такой игры в атаке, то Дитц – новое лицо для казахстанской команды, для всей лиги. К тому же в "Барысе" есть сам Даллмэн, он давно в команде и всегда показывает результативную игру, а Даррен имеет возможность его переплюнуть. И не стоит забывать, что "Барыс" хорошо стартовал после не самой удачной предсезонки.