Александр Гулявцев: "Вишневскому разрезали коньком руку. Зашили"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Авангарда" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что защитник Виталий Вишневский не смог завершить игру из-за серьезного повреждения. По ходу встречи игроку порезало руку коньком.

– Мы настраивались на этот матч, – цитирует официальный сайт "Северстали" Гулявцева. – После первого периода все шло неплохо. Хотя допускали грубые ошибки, вследствие чего и пропускали. Мы сегодня слабо сыграли в позиционной атаке. Мало бросали, мало шли на добивание, хотя моменты были для реализации, мы их растранжирили. Команда, как обычно, воевала, но есть определенные проблемы у нас, хотя сваливать все на них не хочу. Тем не менее, что есть, то есть. Готовимся к следующей игре. Спасибо болельщикам хочу сказать. Практически полный дворец, очень приятно, спасибо им.

– Что со здоровьем у Виталия Вишневского? Он ушел в раздевалку по ходу второго периода.

– Ему разрезали коньком руку. Зашили. Надолго он выбыл или нет, пока не знаю.

– Сегодня в основном составе дебютировали Игорь Гераськин и Александр Зарубин. Оцените их игру. И получат ли он шанс в дальнейшем?

– Они появились в составе, потому что больше некому играть. Они бы так не появились. Гераськина мы в принципе видели на сборах. Он отыграл нормально. А Зарубин вышел на две-три смены, сложно так оценивать. Скоро у нас пол "Алмаза" будет играть... Гераськин за день до матча у нас появился, когда мы узнали, что не сможет играть Павел Чернов. А Зарубину вообще только сегодня успели сделать майку. Тем не менее, у всех команд есть проблемы, нам нужно решать их самим.

– Почему не играл Чернов?

– У него дала знать о себе старая неспортивная травма. Он сейчас в Москве, в больнице. Я думаю ничего страшного.