Александр Гулявцев: "В "Северстали" "плывут" иностранцы. Прошло 11 игр, они ничего не показывают"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Нефтехимика" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что недоволен игрой легионеров на старте турнира. Также специалист отметил, что команда проиграла из-за несоблюдения игровой дисциплины.

– Несмотря на то, что быстро пропустили гол, матч начали мы неплохо, – цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Гулявцева. – Пропущенная шайба нас не сломила. Сразу реабилитировались, затем повели в счете. Игру сломали мы сами себе. Пошли неоправданные удаления. К этому надо добавить и не соблюдение игровой дисциплины – потери шайбы в средней зоне приводили к голам. Надо отметить и реализацию большинства "Нефтехимиком".

Еще скажу, что "плывут" у нас иностранцы. Они должны, по крайней мере, сыграть роль, если не первой, то хотя бы второй скрипки. Но постоянно оказываются в запасе, снимаем с игры. Готовимся к следующему матчу. По приезде будем решать с ним. Прошло 11 игр, пока они ничего не показывают.