Александр Гулявцев: "В матче с "Локомотивом" полностью проиграли второй период"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист поблагодарил своих подопечных за хорошую игру.

– Мы сегодня провели хороший матч, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Гулявцева. – После паузы в чемпионате ожидали, что все может сложиться по-другому. Очень хорошо провели первый период, во втором "Локомотив" прибавил, у нас начались удаления и за весь период мы четыре раза бросили в сторону ворот, дважды попали в створ. Второй период мы полностью проиграли по игре и хорошо, что не проиграли его с более крупным счетом. В третьем периоде вернулись к своей игре, которую показывали в первом периоде, забили хороши голы и довели матч до победы. Хочу поблагодарить ребят, что начали тяжелый выезд с победы.