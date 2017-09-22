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09:33 | Хоккей — КХЛ

Александр Гулявцев: "В матче против "Куньлуня" сработало большинство, оно и принесло "Северстали" три очка"


Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (5:4) отметил, что минувшая игра выдалась динамичной. Специалист также добавил, что череповчане смогли победить за счет реализации большинства.

– Сегодня матч был хорошим, динамичным, – цитирует клубная пресс-служба Гулявцева. – Обе команды начали на больших скоростях. Меня порадовало, что мы забили пять шайб, но не порадовало, что пропустили четыре. В последнее время мы мало что создавали в атаке, но старались плотно действовать в обороне. Но сегодня мы где-то "раскрылись", а "Куньлунь" хорошо добавил в нужные моменты. Особенно было заметно во второй и третьей шайбах. Сегодня сработало большинство. Видимо, оно и принесло нам эти три очка.

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http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40846/1/

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