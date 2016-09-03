Александр Гулявцев: "У "Северстали" хромает реализация"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (2:3 ОТ) подчеркнул, что его команде надо работать над реализацией моментов.

– У ребят был хороший настрой, – приводит официальный сайт "Северстали" слова Гулявцева. – Пока, к сожалению, хромает реализация тех моментов, которые мы создаем. По игре пропускаем не так много, но имея хорошие моменты, слабо их реализуем. Будем над этим работать. Если в целом подытожить домашнюю серию, то получили недобор очков, потому что при неплохих матчах упускали свои шансы. Но могу сказать, что игра выравнивается. Пока по крупицам, понемножку. В каждом матче имеем преимущество по броскам в створ, но реализация хромает.