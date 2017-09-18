Александр Гулявцев: "У "Северстали" боевое настроение, с "Салаватом" будет бой"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев отметил, что его команда сможет дать бой "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что защитник Виталий Вишневский – профессионал, для него есть место в составе.

– К матчу в Уфе мы готовы. У ребят боевое, хорошее настроение, – приводит официальный сайт "Северстали" слова Гулявцева. – Так что, я думаю, завтра будет бой. Изменения в составе будут. Не скажу, что большие, но будут.

Вишневский где-то уступает в скорости, но очень хорошо выбирает позицию. Он жесткий, неуступчивый защитник. Нам нужны такие люди. И он показывает определенный, хороший уровень игры. Виталий профессионал, и относится к своей работе соответствующе. Так что для него есть место в составе.

Матч "Салават Юлаев" – "Северсталь" пройдет сегодня и начнется в 17.00 по московскому времени.