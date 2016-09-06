23:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Гулявцев: "У меня большие претензии к нападению "Северстали"

0
0
0

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Витязя" (1:2 Б) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. Специалист отметил, что у него есть большие претензии к атакующей линии.

- Неплохо начали матч, первую минуту завладели инициативой, - приводит пресс-служба "Витязя" слова Гулявцева. - Вследствие чего заработали удаление и реализовали его. Потом "Витязь" добавил, а мы свалились на другую игру.

Скажу конкретно, большие претензии к линии нападения. Какую игру мы забиваем один - два гола. Если четыре звена за игру забивают один гол - это мало! Но, тем не менее, очко мы завоевали - готовимся к следующему матчу.

Дополнительная информация

http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=6044

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ