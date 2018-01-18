Александр Гулявцев: "Сказал ребятам, что они молодцы, сражаются до конца"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Локомотива" (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что подопечным стоило больше блокировать броски соперников, однако доволен тем, что игроки смогли сравнять счет.

– Хороший первый период провели. Во втором, к сожалению, мы пропустили четыре гола, – цитирует сайт "Северстали" Гулявцева. – Не хочу никого обвинять, после игры сказал ребятам, что они молодцы, сражаются до конца. Я хочу отдать им должное. Но 26:5 во втором периоде по броскам оно сказалось. Мы не блокировали броски. Возможно раньше времени поверили в удачу. Но игра показала, что команда даже при счете 2:4 бьется до конца, выровняли счет. В овертайме допустили ошибку.

Тем не менее, я хочу поблагодарить команду. Мы находимся в тяжелой ситуации в плане выхода в плей-офф, но цепляем очки и это радует. Перед Олимпийской паузой осталось две игры. Ребята не бросают играть.

Опять же хочу поблагодарить наших болельщиков. Вы видели какой матч подряд у нас полные трибуны. Приходят больше пяти тысяч зрителей. Ребята очень этому рады и очень расстраиваются домашним поражениям. В прошлом сезоне у нас ходило по две тысячи болельщиков. А сейчас свыше пяти тысяч. Это очень радует. Болельщики переживают. Я им очень благодарен, что они поддерживают команду в трудную минуту.