Александр Гулявцев: "Сибирь" проиграла "Барысу" из-за удалений в концовке матча"

Главный тренер "Сибири" Александр Гулявцев после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (3:4 ОТ) отметил, что игроки знали об уверенной игре соперника в большинстве. По словам специалиста, удаления в концовке встречи стали основной причиной неудачи.

– На предматчевой установке тренерский штаб "Сибири" заострял внимание на сильной игре соперника в большинстве, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Гулявцева. – Мы просили хоккеистов играть в свою игру. Терпели, не было смысла отходить в глухую оборону. Порой в позиционной атаке мы имели преимущество. Удаления в концовке привели к поражению. Мы проиграли из-за грубейших ошибок наших игроков. В целом, старались выдерживать план на матч. Надеемся хлопнуть дверью в последней встрече перед перерывом.