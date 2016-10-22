Александр Гулявцев: "Сибирь" давила, но "Северсталь" использовала свои шансы"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев поблагодарил команду после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (4:2). Он отметил, что игроки выполнили установку.

– Наша команда провела сегодня ровный матч, все три периода. Практически никто из игроков не выпал, как это было в предыдущих матчах, – цитирует официальный сайт "Северстали" Гулявцева. – Сыграли на результат, выполнили установку, что и привело к такому результату матча. "Сибирь" давила, у нас было много удалений, но и мы использовали свои шансы в большинстве. Хочу ребят поблагодарить за этот выезд, за сегодняшний матч.