Александр Гулявцев: "Северсталь" завоевала очко в матче с "Салаватом"

Главный тренер "Северсталя" Александр Гулявцев после поражения от "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 ОТ) отметил, что ему не в чем упрекнуть свою команду.

– Получился хороший матч. Было много голов, – цитирует пресс-служба клуба Гулявцева. – Свою команду я не могу упрекнуть. Ребята молодцы, сыграли сердцем. Обидно пропускать за 27 секунд, а потом еще и проиграть в овертайме. С такой командой как "Салават" нельзя удаляться. У них есть исполнители, которые могут решить эпизод. В прошлом матче с "Динамо" они хорошо сыграли в большинстве, забросили дважды. Считаю, что мы завоевали очко. Хочу поблагодарить команду и болельщиков.

– Второй матч подряд команда проигрывает первый период, в чем причина?

– Конечно и соперник активно играет. И мы сегодня забили быстрый гол, и полетели в атаку. Нужно играть строго. Потом два периода мы хорошо работали, у меня к команде претензий нет. В первом периоде, возможно, первый гол воодушевил. Играя с такой командой как "Салават", нужно действовать строго.