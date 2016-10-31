Александр Гулявцев: "Северсталь" взяла у "Медвешчака" двойной реванш"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (7:3) отметил, что команде удавалась игра в нападении. Специалист также обратил внимание на то, что в третьем периоде игроки допускали непозволительные ошибки в обороне.

– Матч, на мой взгляд, очень понравился болельщикам, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. - Мы взяли двойной реванш - как по счету, так и по игре. В отличие от первой встречи, которую мы проиграли в Хорватии со счетом 3:7, в отличие от той же встречи со "Слованом", сегодня здорово сработало нападение "Северстали". В третьем периоде немного увлеклись атакой, допускали грубые ошибки в обороне. С такой командой, как "Медвешчак", этого делать нельзя. Но ребята сработали до конца и победили по делу.