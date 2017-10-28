Александр Гулявцев: "Северсталь" выходит на каждый матч как на последний"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Барысом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что очень благодарен своим подопечным. По словам наставника, нужно продолжать цепляться за каждое очко.

- Сегодня у обеих команд неплохо работало большинство, - приводит официальный сайт "Северстали" слова Гулявцева. - На первое звено "Барыса" у нас нашлось свое первое звено, которое реализовало сегодня большинство. В начале третьего периода немного потеряли концентрацию. "Барыс" активно начал третий период. Мы потеряли игрока, который сравнял счет в матче. Но отвоевали до конца, поборолись в овертайме за еще одно очко. Очень благодарен ребятам. Мы на каждый матч выходим как на последний. Нужно цепляться. Еще раз хочу поблагодарить ребят за эту игру. И большое спасибо нашим болельщикам.