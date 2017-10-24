Александр Гулявцев: "Северсталь" воевала в матче с "Югрой"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Югрой" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные плохо вошли в игру. По словам наставника, после первого периода в раздевалке был разговор с командой.

- Сегодня плохо вошли в игру, - приводит официальный сайт "Северстали" слова Гулявцева. - Первый период практически провалили. Нанесли всего четыре броска, против двенадцати у "Югры". Где-то подтащил нас Гудачек. Поговорили в перерыве с ребятами в раздевалке. И я считаю, второй период мы сыграли хорошо. Забили два гола, был неплохой контроль шайбы в зоне атаке. В концовке постарались сыграть по счету, нам это удалось. Мы не хотели в третьем периоде уходить в глухую оборону. Просили ребят все равно атаковать. Тем не менее, довели матч до победы. Хочу поздравить Юлиуса и команду в целом с сухой победой. Команда сегодня воевала, заработала три очка. Молодцы.

- Александр Вячеславович, впереди у команды три дня перерыва. Поможет это время физически восстановиться?

- Сейчас легких игр нет и график очень сложный у всех. Все решают свои задачи. Ни одну команду слабой не назовешь. Все бьются, борются. Три дня перерыва. Завтра будем восстановительный день и потом дальше готовиться. Все команды в одинаковых условиях, надо терпеть.

- Ожидаются ли в ближайшее время какие-то приобретения, в том числе, идет ли поиск легионера?

- Приобретения ожидаются. Поиск легионера идет.