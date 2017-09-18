Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:39 | Хоккей — КХЛ

Александр Гулявцев: "Северсталь" сыграла один из лучших матчей"


Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил уровень дисциплины в своей команде. Специалист отметил, что его игрокам удалось "подсушить" игру.

– Мы сыграли один из лучших матчей, – сказал Гулявцев. Очень дисциплинированно действовали. Разобрали игру соперника: знали, что "Салават Юлаев" много забивает, но и пропускает. Старались! У нас пока не все ладится в атаке. Попросили ребят сконцентрироваться именно на тактических действиях, чтобы "подсушить" игру. Свой гол мы забили, затем выдержали план на игру. Благодарен команде. (Вадим АМИНОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий