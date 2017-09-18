Александр Гулявцев: "Северсталь" сыграла один из лучших матчей"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил уровень дисциплины в своей команде. Специалист отметил, что его игрокам удалось "подсушить" игру.

– Мы сыграли один из лучших матчей, – сказал Гулявцев. Очень дисциплинированно действовали. Разобрали игру соперника: знали, что "Салават Юлаев" много забивает, но и пропускает. Старались! У нас пока не все ладится в атаке. Попросили ребят сконцентрироваться именно на тактических действиях, чтобы "подсушить" игру. Свой гол мы забили, затем выдержали план на игру. Благодарен команде. (Вадим АМИНОВ)