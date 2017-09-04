Александр Гулявцев: "Северсталь" сегодня показала худшую игру в этом сезоне"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (2:1) отметил, что его подопечные показали невыразительную игру. Специалист также добавил, что после первой забитой шайбы череповчане расслабились.

– У нас обратная ситуация: в выездных матчах, как я и говорил, мы показывали неплохой хоккей, но нам не хватало того, чего не хватило сегодня "Динамо", может быть, и, слава Богу, - цитирует пресс-служба минчан Гулявцева. - Сегодня была худшая игра с начала сезона по содержанию. Много народу выпало. Причем выпали те люди, которые не должны выпадать. Будем с ними разговаривать. Но при невыразительной игре мы заработали три очка, а это важнее на сегодняшний момент. Что касается игры, будем смотреть, разбираться и готовиться к следующим матчам.

– То, что не выходили в конце матча Холик и Угаров, с чем связано? С тем, что они выпали из игры?

– Скажем так, да. У Холика небольшое повреждение, но, думаю, ничего страшного. Перешли на три звена, потому что такой матч: играли только те, кто сегодня более-менее был в игре.

– После быстрой шайбы наступила какая-то расслабленность. С чем это связано?

– Да вот мне бы знать! Которую игру уже забиваем быстрый гол. Вот и "Югре" забивали. Забивая быстрый гол, наверное, думаешь, что вот сейчас пойдет, как из рога изобилия. Но там тоже не мальчики для битья, там приличная команда, которая не будет разъезжаться перед вами. Поэтому тут нужна полнейшая концентрация, чтобы развить успех. Но бывают такие ситуации, и в моей хоккейной жизни они были. Тут сугубо психология, идет все от головы. Будем бороться. Постараемся не забивать быстрые голы.