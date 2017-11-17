Александр Гулявцев: "Северсталь" провела два худших периода за 32 игры"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (2:5) отметил, что не узнал свою команду. По его словам, игроки не выполнили ни одной установки.

- Сегодня у нас были самые худшие первые два периода за 32 проведенных игры, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. - Я не узнал команду во всех аспектах игры. Ни в силовой борьбе, ни в контроле шайбы, ни в атаке, ни в обороне. Все, что сегодня говорилось на собрании перед матчем, все это было в точности да наоборот. Во втором перерыве было практически ничего не сказано, но у игроков появились и силы, и желание победить. Забили два гола. Могли забить и третий, но хорошо сыграл Якуб Коварж. Забей мы этот гол, никто не знает, как бы завершился матч. Старались биться до конца, но пятый гол поставил все точки над "i".

Могу поблагодарить команду только за третий период. Сейчас в раздевалке сказал, что – это не наш стиль – затягивать в дальние периоды, чтобы потом рвать на себе волосы. Надо играть с первой минуты, так как мы начали действовать в третьем периоде.