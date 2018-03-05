Александр Гулявцев: "Северсталь" противостоит какой-то части олимпийской сборной России"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от СКА (4:7) во втором матче серии первого раунда плей-офф отметил, что не может упрекнуть своих игроков в результате, так как они играют с лучшей командой страны. Счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

– Пацаны воюют, сражаются с лучшей командой России. Упрекнуть их не в чем. Ребята молодцы.

– Почему не было Чернова?

– Он немножко приболел. У него температура. Не так все страшно. К домашним матчам должен быть готов. Хотелось бы, по крайней мере.

– Появится ли Монс в плей-офф?

– Вопрос больше к Монсу. Для меня все ребята равны, но как ты выполняешь свою работу – нужно от этого отталкиваться. На сегодняшний день он не выполняет то, что от него требуется.

– Хватит ли "Северстали" сил и мастерства, чтобы выиграть хотя бы один матч?

– Будем работать. Обыграть СКА – вдвойне приятнее. Может быть, даже втройне. Мы противостоим какой-то части олимпийской сборной России. Вдвойне приятнее ребятам что-то доказать. Противопоставить. Очень приятно. И определенный опыт они получают. Особенно те ребята, которые в плей-офф не играли. А у нас таких множество. Мы сделаем из этого выводы.

– Может быть, учитывая обстоятельства, больше внимания уделить игре в меньшинстве, нежели большинству?

– Знаете, у нашей команды 16 процентов реализации большинства. А у СКА, кажется, 66 процентов, если мне память не изменяет. Тяжело, конечно, играть. Мы заостряем на этом внимание. Мол, ребят, постарайтесь не удаляться. Но когда у армейцев такие мастерюги играют, как Дацюк, Ковальчук – да можно всех перечислять, они реализуют свои моменты. Так что… Я в любом случае очень благодарен команде и рад, что мы играем со СКА. Парни молодцы. (Игорь ЕРОНКО)