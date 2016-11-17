23:19 17 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Гулявцев: "Северсталь" проиграла "Барысу" из-за удалений в концовке матча"

0
0
0
2

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (3:4 ОТ) отметил, что игроки знали об уверенной игре соперника в большинстве. По словам специалиста, удаления в концовке встречи стали основной причиной неудачи.

– На предматчевой установке тренерский штаб заострял внимание на сильной игре соперника в большинстве, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. – Мы просили хоккеистов играть в свою игру. Терпели, не было смысла отходить в глухую оборону. Порой в позиционной атаке мы имели преимущество.

Удаления в концовке привели к поражению. Мы проиграли из-за грубейших ошибок наших игроков. В целом, старались выдерживать план на матч. Надеемся хлопнуть дверью в последней встрече перед перерывом.

 

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Home

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Saveley

Похоже приняли что-то бодрящее))

05:05

DFR

Какая Сибирь то?

02:41

Материалы других СМИ