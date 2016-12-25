Александр Гулявцев: "Северсталь" полностью провалила второй период в матче с "Ладой"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (4:3) отметил, что команды повторили сценарий своего прошлого матча. По его словам, череповчане полностью провалили второй период после победы в первом со счетом 3:0.

- Хороший матч, много забитых голов, - приводит пресс-служба "Лады" слова Гулявцева. - Он прошел под копирку матча в Череповце, где "Лада" повела 3:0, мы отыгрались и уступили в овертайме. Сегодня сценарий матча такой же, только нам удалось победить в основное время. Полностью провалили второй период, отошли от той игры, в которую начали играть в первом периоде, за что и поплатились. Очень рад, что довели матч до победы, потому что очки нам крайне важны. Хочу ребят поблагодарить за работу.