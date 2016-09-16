Александр Гулявцев: "Северсталь" плохо подготовилась к матчу с "Северсталью"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Югры" (1:2 Б) подчеркнул, что команда плохо подготовилась к этой встрече. По словам Гулявцева, для победы команды немного не хватило мастерства.

– Мы плохо подготовились к такому матчу, – приводит официальный сайт "Югры" слова Гулявцева. – В принципе, игра была равная. Мы повели в счете, и после второго периода немного недотерпели – пропустили гол. Нам немного не хватило мастерства для победы. Есть много вопросов к нападающим, которые должны играть роль "первой скрипки". Но они эту "скрипку" не могут "достать из чемодана". При такой игре, забросив одну шайбу, очень тяжело выигрывать. Даже в футболе, и то забивают по четыре гола.