23:14 16 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Гулявцев: "Северсталь" плохо подготовилась к матчу с "Северсталью"

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Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Югры" (1:2 Б) подчеркнул, что команда плохо подготовилась к этой встрече. По словам Гулявцева, для победы команды немного не хватило мастерства.

– Мы плохо подготовились к такому матчу, – приводит официальный сайт "Югры" слова Гулявцева. – В принципе, игра была равная. Мы повели в счете, и после второго периода немного недотерпели – пропустили гол. Нам немного не хватило мастерства для победы. Есть много вопросов к нападающим, которые должны играть роль "первой скрипки". Но они эту "скрипку" не могут "достать из чемодана". При такой игре, забросив одну шайбу, очень тяжело выигрывать. Даже в футболе, и то забивают по четыре гола.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1398

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КОММЕНТАРИИ (2)
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oze11

"Северсталь" плохо подготовилась к матчу с "Северсталью" ////// что курили на этот раз?

23:50 16 сентября

Rotor fan Aist

То есть сами с собой играли?

23:50 16 сентября

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