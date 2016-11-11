Александр Гулявцев: "Северсталь" неважно сыграла в атаке против московского "Динамо"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (1:2 ОТ) отметил, что игра получилась боевая, но удача улыбнулась сопернику. По словам специалиста, команда неважно сыграла в атаке.

– Игра получилась боевой, – сказал Гулявцев. – Мы предполагали, что "Динамо" сыграет активно после поражения от СКА. Сегодня плохо сыграли в атаке, вернее мало создавали моментов. С один голом тяжело выиграть, но за одно очко мы зацепились. Пытались зацепиться за два, но удача улыбнулась сопернику. Теперь будем готовиться к следующему матчу.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)