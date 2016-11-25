Александр Гулявцев: "Северсталь" немного не дотерпела"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев отметил самоотдачу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:0). Особенно специалист выделил поддержку болельщиков.

– Хороший матч. К сожалению, с нашей стороны только ноль голов. Но я поблагодарил ребят за то, что сражались, – цитирует официальный сайт "Северстали" Гулявцева. – Сегодня мы играли с очень сильной, хорошей командой. Держали дисциплину, но моменты, которые у нас были, не использовали. Немного не дотерпели. Хочу отдельно поблагодарить болельщиков, пришедших нас поддержать – приятно видеть на трибунах столько зрителей.