Александр Гулявцев: "Северсталь" не выжимает максимум из того, что создает"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (1:2) отметил, что, несмотря на неудачу, гости провели хорошую игру и в некоторых моментах имели преимущество над хозяевами в позиционной атаке. По словам специалиста, для того чтобы побеждать, череповецкой команде необходимо забрасывать больше одной шайбы.

– Несмотря на то что "Северсталь" сегодня уступила, мы провели хороший матч, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Гулявцева. - Моментами имели преимущество в позиционной атаке. Не "выживаем" максимум из того, что создаем. С одним голом тяжеловато выиграть. Кто-то умудряется, но нашей команде для победы нужно забрасывать больше одной шайбы. Допустили тактическую ошибку, которая привела ко второму голу в наши ворота. Выездная серия только началась. Готовимся к следующей встрече.