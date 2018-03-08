Александр Гулявцев: "Северсталь" может играть и забивать в большинстве. СКА нам не дал это сделать"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче серии плей-офф КХЛ отметил, что несмотря на положение дел в серии, у него нет претензий к игрокам. Напомним, что петербургский клуб ведет 3-0, сегодня состоится четвертая игра команд.

– В первую очередь, хочу сказать, что в таких играх, где мастерство преобладает у команды соперника, где-то они, может, хотят улучшать игровую ситуацию. Попросили ребят воспользоваться своими моментами, хоть и немногочисленными. Это удалось во втором периоде. Все-таки соперник нас дожал, но я сказал ребятам, чтобы не опускали рук и головы, работали до конца – это самое важное. Говорил уже ранее, что будет намного приятнее обыграть именно СКА. К ребятам претензий у меня нет, они воюют, как могут, проявляют то, что у них есть. Готовимся к следующему матчу. Отдельное спасибо болельщикам – полный дворец радует, здорово, что нет равнодушных, это приятно.

– Скамейку по ходу матча покинули Рыбин и Стасенко. Известно ли, что с ними?

– Там не только они, мы доигрывали, можно сказать, в пять защитников. Пока не знаю, доктора будут колдовать, посмотрим, что будет завтра. Пока скажу, что играли в пять защитников, тот же Вадим Кудако вписался – его с нами долгое время не было, парень молодой. Посмотрим, какие будут установки со стороны врача. Проблема возникла. Посмотрим.

– Было много большинства сегодня, но забить в нем не удалось. Что-то разладилось у "Северстали" или же СКА предлагает такие схемы, что не получается?

– У нас было много большинства, но СКА очень хорошо оборонялся, играл активно. Мы, в свою очередь, где-то пренебрегли этой тактикой СКА. Но против такого хоккея нужно играть очень быстро, хорошо двигать шайбу, тогда, может, что-то и получится. Но ребята делали все, что могли. Я знаю, что моя команда может играть и забивать в большинстве. Сегодня соперник нам не дал это сделать.

– У Кагарлицкого четвертый гол в серии. Он знает какие-то секреты Коскинена?

– Я точно их не знаю. Мы очень мало играем в атаке с соперником, возможно, иногда застаем врасплох вратаря СКА, в каких-то моментах он, может, и холодный, и на этом нужно сыграть. Пока на этом сыграл один Кагарлицкий. Мы действительно проводим много времени в своей зоне, и в случаях, когда есть незначительные контратаки, как сегодня, пользуемся моментом. Конечно, тяжело, немного недотерпели, матч мог затянуться и дальше. Но в команде СКА есть такой игрок как Ковальчук. Отношусь с большим уважением и к СКА, и к Олегу Валерьевичу, еще раз повторюсь – мы сражаемся, воюем, ребятам только большое спасибо.