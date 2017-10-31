Александр Гулявцев: "Северсталь" была единым кулаком"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев поблагодарил команду за победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (1:0). По словам специалиста, череповчане в этой встрече выглядели единым кулаком.

– Мы сегодня провели хороший матч, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Гулявцева. – Сделали выводы из предыдущего сыгранного здесь матча, именно начало встречи было провалено в той игре, так что сказали ребятам, чтобы и на старте периодов, и в концовках была полная концентрация.

Ребята сегодня молодцы, были единым кулаком. Несмотря на то, что в концовке остались втроем, они пластались, бросались под шайбу, здорово сыграл Сергей Магарилов. Хочу поблагодарить ребят и болельщиков.

– Сегодня был первый матч Мерескина. Можете оценить его игру?

– Он играл немного. Не выпал.