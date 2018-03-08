Александр Гулявцев: "Поставлю "Северстали" "пять" за нынешний сезон"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после проигрыша от СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина от СКА (0-4) признался, что не уверен в будущем череповецкого клуба. Также специалист высоко оценил выступление команды в сезоне.

– 0-4 серия, но мы упирались, работали до конца. Большое им спасибо. СКА готовится к следующему кругу, а чем мы будем заниматься пока не знаю.

– Что вам объяснили по поводу не засчитанного гола? Если это нарушение численного состава, то должно было последовать удаление у "Северстали".

– Такие моменты иногда тренерскому штабу не видны. У клуба соперника напротив нашей лавки сидит специально обученный человек и следит за этим. У нас было так в Ярославле. Там нам отменили два гола. Один раз из-за вне игры, а второй из-за нарушения численного состава.

– Кагарлицкому​ и Гудачеку дали по 10 минут, можете объяснить за что?

– Я не слышал того, что они могли сказать. Было шумно. Мне никто ничего не объяснил.

– Почему не играл Юрий Трубачев​?

– У него небольшая проблема со спиной. Сегодня у нас на лавочке были здоровые ребята, которые пропустили много времени. Зачем усугублять повреждение?

– Как здоровье Кагарлицкого?

– Судя по всему неплохо. Вроде прямого удара в голову не было. Там у него шея немного под заклинила. Он быстро вышел обратно и продолжил матч. Все обошлось.

– После вчерашнего эпизода с победным голом СКА, о чем говорили с командой?

– Я сегодня смотрел с нескольких компьютеров. Я уверен, что был офсайд. Но не пойман не вор. Расположение игрока, который наносил бросок, если шайба была в зоне, то он с такой позиции не смог бы бросить. Да, может там миллиметровый офсайд, но это офсайд. Шайба засчитана, говорить уже нечего.

Мы в Ярославле играли, у нас шайба на пару миллиметров вышла и то, там надо было умудриться ее увидеть у борта. Нашли эту лазейку. Что случилось, то случилось. Линейный арбитр находился за спиной соперника. Может произошла ошибка, но Олег Валерьевич правильно сказал, что нужно оборудование, которое будет такие моменты показывать.

– Какую оценку вы ставите "Северстали" за этот сезон?

– Пять. Потому что правильно говорили некоторые скептики, что у нас маленький бюджет и нам не видать плей-офф. Но вопреки всему мы вышли в плей-офф. Ребята пластались весь сезон. Не было у нас в этом сезоне провальных серий, как это было в прошлом сезоне. Да, было когда проигрывали три-четыре раза подряд, но не по десять. Это и помогло, наверное.

– Реально ли удержать Кагарлицкого в Череповце?

– Сезон только закончился. Конечно, каких-то ребят хотелось бы удержать в команде.

– Хотите остаться в "Северстали"?

– "Горячее" желание остаться. Тут все родное. Я тут играл в качестве хоккеиста, работаю как тренер. Ребята знают меня, мои требования к работе. В этом проще.