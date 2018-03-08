21:51 8 марта | Хоккей — КХЛ

Александр Гулявцев: "Поставлю "Северстали" "пять" за нынешний сезон"


Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после проигрыша от СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина от СКА (0-4) признался, что не уверен в будущем череповецкого клуба. Также специалист высоко оценил выступление команды в сезоне.

– 0-4 серия, но мы упирались, работали до конца. Большое им спасибо. СКА готовится к следующему кругу, а чем мы будем заниматься пока не знаю.

– Что вам объяснили по поводу не засчитанного гола? Если это нарушение численного состава, то должно было последовать удаление у "Северстали".

– Такие моменты иногда тренерскому штабу не видны. У клуба соперника напротив нашей лавки сидит специально обученный человек и следит за этим. У нас было так в Ярославле. Там нам отменили два гола. Один раз из-за вне игры, а второй из-за нарушения численного состава.

Кагарлицкому​ и Гудачеку дали по 10 минут, можете объяснить за что?

– Я не слышал того, что они могли сказать. Было шумно. Мне никто ничего не объяснил.

Почему не играл Юрий Трубачев​?

– У него небольшая проблема со спиной. Сегодня у нас на лавочке были здоровые ребята, которые пропустили много времени. Зачем усугублять повреждение?

– Как здоровье Кагарлицкого?

– Судя по всему неплохо. Вроде прямого удара в голову не было. Там у него шея немного под заклинила. Он быстро вышел обратно и продолжил матч. Все обошлось.

– После вчерашнего эпизода с победным голом СКА, о чем говорили с командой?

– Я сегодня смотрел с нескольких компьютеров. Я уверен, что был офсайд. Но не пойман не вор. Расположение игрока, который наносил бросок, если шайба была в зоне, то он с такой позиции не смог бы бросить. Да, может там миллиметровый офсайд, но это офсайд. Шайба засчитана, говорить уже нечего.

Мы в Ярославле играли, у нас шайба на пару миллиметров вышла и то, там надо было умудриться ее увидеть у борта. Нашли эту лазейку. Что случилось, то случилось. Линейный арбитр находился за спиной соперника. Может произошла ошибка, но Олег Валерьевич правильно сказал, что нужно оборудование, которое будет такие моменты показывать.

Какую оценку вы ставите "Северстали" за этот сезон?

– Пять. Потому что правильно говорили некоторые скептики, что у нас маленький бюджет и нам не видать плей-офф. Но вопреки всему мы вышли в плей-офф. Ребята пластались весь сезон. Не было у нас в этом сезоне провальных серий, как это было в прошлом сезоне. Да, было когда проигрывали три-четыре раза подряд, но не по десять. Это и помогло, наверное.

– Реально ли удержать Кагарлицкого в Череповце?

– Сезон только закончился. Конечно, каких-то ребят хотелось бы удержать в команде.

– Хотите остаться в "Северстали"?

– "Горячее" желание остаться. Тут все родное. Я тут играл в качестве хоккеиста, работаю как тренер. Ребята знают меня, мои требования к работе. В этом проще.

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/41308/1/

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