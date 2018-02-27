23:08 27 февраля | Хоккей — КХЛ

Александр Гулявцев: "Олимпийская пауза пошла "Северстали" на пользу"


Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев отметил важность победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (4:1). Также специалист признал, что пауза на Олимпийские игры-2018 пошла череповчанам на пользу. После этой победы клуб из Вологодской области поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ,

Нам эта длительная пауза, связанная с Олимпиадой, пошла на пользу, чтобы ребята восстановились, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. – А с другой стороны эта пауза выбивает из игрового ритма. Игра показала, что в первом периоде мы практически ничего не могли сделать в атаке. Первый бросок нанесли только к 11 минуте. Спасло, что поиграли в большинстве, и то не шатко не валко.

ЦСКА нас давил, мы хорошо оборонялись. Соперник не использовал свои моменты, а мы использовали. Для нас эти три очка как воздух, вы знаете нашу ситуацию. Хочу поблагодарить ребят за игру, готовиться к матчу против СКА.

– Довольны ли вы физическим состоянием команды в конце матча?

– Учитывая, что мы играем с ЦСКА, – быстрой и силовой командой, выиграли третий период. Можно сказать, что довольны, но видно по некоторым игрокам, что им тяжеловато.

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ХК «Северсталь»

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