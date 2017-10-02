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Александр Гулявцев - о посещаемости "Северстали": "У мужчин жены не ходят на хоккей, чтобы сэкономить"


Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев в интервью "СЭ" отметил, что жителям Череповца дорого обходится каждый поход на хоккей. Этим специалист объясняет небольшую посещаемость игр во время длительных домашних серий.

– Поговорим о "Северстали". Пугает, что зрителей мало на стадионе.

– Вы календарь видели? Ну трудно в таких городах собирать трибуны, когда идет пять матчей подряд. Я недавно гулял по парку, встретил мужчину с двумя сыновьями. Он в кепке "Северстали", меня узнал. Говорю им, приходите на хоккей, нам нужны болельщики. А он мне объясняет: чтобы прийти с детьми на хоккей – надо 1000 рублей. При этом у него жена любит игру, но не ходит, чтобы сэкономить. На самом стадионе ты все равно оставляешь почти тысячу. Два ребенка, захотят что-нибудь купить. Сколько уже потрачено?

– Две тысячи.

– А тут пять матчей подряд. Это 10 тысяч! А у него зарплата – 30 тысяч. Ну о чем вы говорите? При этом я очень благодарен людям, которые все равно приходят поддерживать команду. Но я могу понять тех, кто не идет на стадион на каждую игру. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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