Александр Гулявцев: "Не думаю, что игра с "Витязем" была в одну калитку"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (0:4) отметил, что игра была равной, несмотря на итоговый счет. По словам наставника, его команда не смогла реализовать свои моменты.

- По счету может показаться, что игра была в одну калитку, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. - Но я так не думаю. Игра была равная. К сожалению, мы много создали моментов, но не использовали их. "Витязь", наоборот, реализовал свои. Конечно, хорошо сыграл вратарь хозяев. Как говорится, все прилипало. Но это, возможно, потому что не было у него помех. В этом аспекте нам надо добавлять.

Ребят я поблагодарил за игру. Некогда нам вешать носы, потому что впереди домашняя серия. Будем готовиться к ней.