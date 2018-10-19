Александр Гулявцев: "Надеюсь, "Северсталь" продолжит играть в КХЛ"

Главный тренер "Северстали"​ Александр Гулявцев надеется, что команда продолжит выступать в КХЛ. По его мнению, у клуба есть все для этого.

– Как и в прошлом сезоне, много разговоров идет о возможном исключении "Северстали" из КХЛ. Каким вы видите будущее клуба?

– Я не берусь об этом говорить. Мы работаем, играем, а о будущем думают другие люди. Я, конечно, хочу и надеюсь, что команда продолжит существовать и выступать в КХЛ. У нас для этого все есть. Но не нам решать.