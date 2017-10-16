Александр Гулявцев: "Набранное с "Локомотивом" очко ценнее, чем просто один балл"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Локомотива" (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой своей команды. Специалист надеется, что хоккеисты продолжат показывать ту игру, какая была во втором и третьем периодах.

– Хочу поблагодарить ребят за тот бой, который они показали, – сказал Гулявцев. – Но с начала первого периода не все игроки понимали, что от них требуется. Во втором периоде немного перестроились, попытались сыграть плотнее, использовали свои немногочисленные моменты, удачно забили. При счете 5:4 постарались повоевать, вырвать матч, что у нас и получилось. При счете 0:3 команда проявила характер, я считаю, что сегодняшнее набранное очко ценнее, чем просто один балл. Хочу сказать ребятам всегда играть так, как они играли во втором и третьем периоде. Хочу также поблагодарить болельщиков, их было много на трибунах.

– Почему на игре не было Гудачека?

– Он приболел. У нас было два вратаря на игру – Гудачек и Артамкин. Мы не имели права выпускать приболевшего Гудачека, поэтому экстренно вызвали из Череповца Магарилова. Считаю, что Леша (Артамкин) сегодня заслужил похвалу, даже в пропущенных шайбах не скажу, что была его вина, отыграл здорово.

– Есть ли какая-то информация по Николаю Стасенко?

– Пока нет.