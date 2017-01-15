Александр Гулявцев: "Кузня" приехала в Череповец раненой"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (3:0) отметил, что качество игры оставляет желать лучшего. По словам специалиста, главное в данном случае – 3 очка в копилке череповецкой команды.

– Мы предполагали, что игра против "Кузни" будет тяжелая, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. – Мы провели 6 матчей за 12 дней. "Кузня" приехала к нам "раненой", беря во внимание большую отрицательную разницу в графе забитых и пропущенных. Понятно, что соперник хотел реабилитироваться. Качество сегодняшней игры оставляет желать лучшего, но в данном случае самое главное – это 3 очка в копилке "Северстали".