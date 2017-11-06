Александр Гулявцев: "Игроки "Северстали" были единым кулаком"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (1:0) поблагодарил своих подопечных и болельщиков череповецкой команды.

– Очень настраивались, важный матч с точки зрения турнирной таблицы, – приводит пресс-служба "Динамо" слова Гулявцева. – Игра выдалась нервной, все-таки минимальный счет, и все могло поменяться. Ребята сегодня были единым кулаком, помогали вратарю, выстояли 5 на 6 в концовке, за что я им он очень благодарен. Сильный десант болельщиков сегодня с нами приехал, их поддержку было хорошо слышно, спасибо им большое! Рад этим трем очкам, закончили первую часть чемпионата на мажорной ноте.

– Что с Кудако и Васильевым?

– Травмы не очень серьезные, просто сильные ушибы, впереди будет время подлечиться, после перерыва, думаю, уже будут в строю.

– Раньше стоял вопрос о плей-офф. Теперь ставите ли вы задачу забраться как можно выше?

– Впереди еще масса игр, а загадывать наперед я не люблю.

– Расскажите про запрос на положение вне игры в первом периоде. Считаете ли вы это ключевым моментом матча?

– Офсайд был у меня на глазах. Я рискнул – прокатило.