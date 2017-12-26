Александр Гулявцев: "Игроки "Северстали" бились до конца, виден был настрой"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Амура" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что уровня игры его команды не хватило для удачного результата в этой встрече.

– Всегда тяжело, когда проигрываешь, – сказал Гулявцев. – Мы неплохо играли, но слово "неплохо" так и останется "неплохо". Мы делаем по 5-6, максимум 7 бросков за период и то, половина из них – броски защитников. Как мы хотим забивать с таким количеством бросков и с такой реализацией мне не понятно. Не знаю, доходит до ребят или нет. После игры им было сказано, что с таким процентом бросков так и будем забивать один, максимум два гола. К сожалению, этого для победы недостаточно. Тем не менее, ребята бились до конца, виден был настрой. Все, что хорошее, очков не прибавило. Готовимся к последнему матчу в этом году.

– Сегодня была быстрая игра, при этом Максим Рыбин схватил несколько необязательных удалений. Он не успевал?

– Знаете, удаления, которые он схватывал – это следствие ошибок его партнеров. Не скажу, что они были обязательные. Он хотел как лучше, но это следствие ошибок партнеров. Например, как это было со вторым удалением.

– Как повлиял на вашу команду эпизод с третьей пропущенной шайбой, которая была засчитана после видеопросмотра?

– В сложившейся ситуации, мы каждый матч боремся до конца. Посмотрел сейчас видеоповтор, на мой взгляд, вне игры было. Не мне судить, есть кому этим заниматься. Пропустили, счет 3:2. Такой результат позволял нам зацепиться за матч, но четвертый гол поставил все на свои места.