Александр Гулявцев: "Гераськин – мой собственный Толванен? Ничего не говорите, а то у парня крышу сорвет"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев поражения от СКА (3:4 ОТ) в первом матче серии плей-офф попросил не хвалить нападающего Игоря Гераськина. Напомним, что 19-летний форвард отметился голом в этой встрече.

– Будет ли Гераськин вашим собственным Толваненом?

– Про него вообще ничего не говорите, а то у парня крышу сорвет, – сказал Гулявцев. – Молодец, молодой парень, работает, воюет – что еще надо?