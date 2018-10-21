Александр Гулявцев: "Единственное чего нам не хватает – это голов"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (1:2 ОТ). По его словам, команде не хватает реализации.

- Для нас сейчас каждая игра тяжелая, сегодня не исключение. Мы играем с хорошими соперниками, – приводит слова наставника официальный сайт "Северстали". - Мне не в чем упрекнуть ребят, они сегодня пластались, особенно, когда два раза подряд играли в меньшинстве. Было не так много удалений, тем не менее, ловили шайбу на себя, выполняли то, что просили перед игрой.



Единственное чего нам не хватает – это голов. Тот, кто смотрит нас по телевизору, видит, что мы создаем моменты на два – три гола минимум. Сегодня я в огород команды камень не кину.



Как оценю дебют Григоренко и Короткова? Они сегодня не выпали из той игры, которую мы предлагали, хотя еще многое не знают. Для них это был первый матч, долгое время без игровой практики. Будем смотреть дальше, ничего плохого не скажу.



Перспективы травмированных игроков? Ребята идут на поправку, но с "Трактором" никто из них не выйдет.