Александр Гулявцев: "До игроков стало доходить, как надо работать, чтобы побеждать"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы своей команды над "Автомобилистом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил удовлетворение работой своих подопечных и выразил уверенность, что теперь дела команды пойдут на лад.

– До игроков стало доходить, как надо работать, чтобы побеждать. Сегодня на льду была команда. Да, не все получается, у "Автомобилиста" сегодня были моменты. Может, нам и повезло где-то, но это потому, что работали правильно. Победа придаст психологической уверенности, и все у команды наладится. Впереди домашняя серия и можно будет улучшить турнирное положение.

– Какие эмоции сегодня испытывали, ведь Екатеринбург для вас не чужой?

– Екатеринбург – это моя вторая родина. А эмоции, они все на льду. Болельщиков Екатеринбурга, которые поддерживают "Автомобилист", всегда буду помнить с теплотой. (Алексей МАКСИМОВ)